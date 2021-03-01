Иммунолог Караулов рассказал, какой тип иммунитета может защитить от коронавируса

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов сообщил, что определенная категория врожденного иммунитета может защитить человека от новой коронавирусной инфекции.
«Определенный тип врожденного иммунитета может справиться к коронавирусом. Это еще может быть связано и с генетическими характеристиками», - пояснил он в ходе выступления на круглом столе «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?»
Ранее эпидемиолог Николай Брико рассказал, чем отличается иммунитет переболевшего коронавирусом и человека, сделавшего прививку.
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