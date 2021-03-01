Итальянские ученые: потеря обоняния при коронавирусе усиливает иммунный ответ

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 марта 2021, 14:31 Источник: Известия

девушка, фото: pixels.com

Ученые факультета биомедицинских наук университета Humanitas в Италии нашли плюсы в потере обоняния при заражении новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование опубликовано на сервисе препринтов medRxiv.

Эксперты выявили, что аносмия (потеря запахов) и дисгевзия (потеря вкуса) говорят о повышенном иммунном ответе у пациента. Они предположили, что SARS-CoV-2 длительное время хранится в обонятельной луковице, а потом через местное воспаление и высвобождение антигенов поддерживается и усиливается ответ антител.

При этом завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов согласен с мнением коллег. По его словам, в обонятельной луковице много клеток с рецепторами АСЕ2, с которыми связывается коронавирус. При ее поражении туда стягивается много лимфоцитов и иммунный ответ усилен, пояснил он. Вирусолог уточнил, что синдром аносмии может длиться от трех дней до трех месяцев.