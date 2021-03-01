Путин заявил, что российские вакцины эффективно борются с новыми штаммами COVID-19

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1 марта 2021, 13:37 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 марта, заявил, что имеющиеся у РФ вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавирусной инфекции, которые "так пугают Европу" и весь мир.

В рамках встречи с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой (ФМБА) Владимир Путин отметил, что, как ему докладывали, имеющиеся в настоящий момент у России вакцины эффективно работают против мутаций коронавируса нового типа. Глава государства уточнил, что испытания этих препаратов подтверждают, что они успешно борются с заболеванием.

Ранее сегодня стало известно, что два итальянских инспектора отправятся в Россию с целью проведения проверки на предприятиях, где производится вакцина от коронавируса "Спутник V".