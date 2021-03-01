Два итальянских инспектора от ЕМА прибудут в Россию для проверки производства «Спутника V»

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1 марта 2021, 12:07 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Luis Lima Jr via www.imago-image/www.imago-images.de

Утром в понедельник, 1 марта, стало известно, что два итальянских инспектора отправятся в Россию с целью проведения проверки на предприятиях, где производится вакцина от коронавируса "Спутник V".

Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил в рамках разговора с журналистами директор итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя.

Он уточнил, что на территорию Российской Федерации прибудут для проверки предприятий, где производят препарат против коронавирусной инфекции "Спутник V", два представителя Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).