Два итальянских инспектора от ЕМА прибудут в Россию для проверки производства «Спутника V»

Утром в понедельник, 1 марта, стало известно, что два итальянских инспектора отправятся в Россию с целью проведения проверки на предприятиях, где производится вакцина от коронавируса "Спутник V".
Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил в рамках разговора с журналистами директор итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя.
Он уточнил, что на территорию Российской Федерации прибудут для проверки предприятий, где производят препарат против коронавирусной инфекции "Спутник V", два представителя Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.