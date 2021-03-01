Эпидемиолог Брико сравнил иммунитет вакцинированных и переболевших коронавирусом

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико рассказал, чем отличается иммунитет переболевшего новой коронавирусной инфекцией и человека, сделавшего прививку.
«… все больше и больше данных за то, что SARS-CoV-2 становится таким сезонным заболеванием, вернее, возбудителем сезонного заболевания... Уже есть некие данные о длительности поствакцинального и постинфекционного иммунитета. Кстати, интересные вещи, что поствакцинальный иммунитет более длительный, чем постинфекционный», - высказал он.
Брико отметил, что в крупных городах вероятность инфицироваться гораздо выше, чем в малонаселенных местах, поэтому там находится «приоритетная группа для иммунизации».
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