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Эпидемиолог Брико сравнил иммунитет вакцинированных и переболевших коронавирусом

, 14:45 Источник: РИА Новости

Эпидемиолог Брико сравнил иммунитет вакцинированных и переболевших коронавирусом
человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико рассказал, чем отличается иммунитет переболевшего новой коронавирусной инфекцией и человека, сделавшего прививку.

«… все больше и больше данных за то, что SARS-CoV-2 становится таким сезонным заболеванием, вернее, возбудителем сезонного заболевания... Уже есть некие данные о длительности поствакцинального и постинфекционного иммунитета. Кстати, интересные вещи, что поствакцинальный иммунитет более длительный, чем постинфекционный», - высказал он.

Брико отметил, что в крупных городах вероятность инфицироваться гораздо выше, чем в малонаселенных местах, поэтому там находится «приоритетная группа для иммунизации».

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