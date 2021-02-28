Мясников объяснил, как правильно сдавать анализ крови

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28 февраля 2021, 14:54

пробирки, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно сдать анализ крови на различные показатели. По его словам, не всегда нужно воздерживаться от еды.

«Если вам трудно, и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Мясников отметил, что перед любым анализом следует отказаться от употребления алкоголя и предупредить лечащего врача о принимаемых лекарствах. Он уточнил, что необходимо различать показатели анализа крови, взятой из пальца или из вены, поскольку последний способ более точный. Однако эксперт призывает не интерпретировать результаты самостоятельно и пытаться поставить диагноз.

Ранее Мясников перечислил продукты, которые могут привести к серьёзному заболеванию - пищевому ботулизму.