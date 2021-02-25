Врач Гурфинкель рассказал о связи питания и перепадами атмосферного давления у метеозависимых людей

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25 февраля 2021, 08:46 Источник: РИА Новости

девушка, фото: pixels.com

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель рассказал, как справиться с резкими перепадами атмосферного давления метеозависимым людям.

«Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. В такие дни от соли лучше отказаться вообще», - высказал он.

Гурфинкель рекомендует отдавать предпочтение овощам, не слишком сладким фруктам и «длинным» углеводам, поскольку они - необходимая составляющая правильного питания. Врач предлагает исключить из рациона «короткие» углеводы, и прежде всего продукты, содержащие большое количество сахара. Однако людям, страдающим повышенным артериальным давлением, советует употреблять гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши в умеренном количестве.