Синоптик Синенков сообщил, что москвичей в ближайшие дни ожидает «барическая пила»

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22 февраля 2021, 10:23 Источник: РИА "Новости"

снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков в понедельник заявил, что "барическая пила" с резким падением атмосферного давления в Москве еще только предстоит в ближайшие дни.

Синоптик напомнил, что "барическая пила" – это резкие колебания давления, которых пока не было, поскольку оно все время повышалось. Синенков отметил, что в ближайшие сутки будет еще более высокое давление – 768 миллиметров ртутного столба, что на 8 миллиметров больше, чем сейчас, а также на 20 миллиметров больше средних значений.

"А вот далее, действительно, будет "пила", – заметил метеоролог и уточнил, что уже в среду давление резко понизится примерно на 10 единиц и составит 757-758 миллиметров ртутного столба. В четверг показатели опустятся до 748 миллиметров, а в субботу – до 738 миллиметров.

Александр Синенков подчеркнул, что резкие колебания ожидаются в столице и по температуре. В четверг, пятницу и субботу столбики термометров поднимутся выше нуля.