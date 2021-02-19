Синоптик Позднякова предупредила о «периоде снегопада» в Москве

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19 февраля 2021, 12:06

снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в рамках разговора с журналистами в пятницу, 19 февраля, какая погода ожидает жителей столицы и гостей города в выходные дни.

Татьяна Позднякова отметила, что такая солнечная погода, как сейчас, продержится недолго – уже завтра после обеда в Москве начнет идти небольшой снег. Впоследствии столичный регион вступит в период снегопада.

Метеоролог в беседе с RT отметила, что до 24 февраля включительно в городе будет идти снег разной интенсивности. Кроме того, ночью после Дня Защитника Отечества морозы могут окрепнуть до минус 25 градусов.

Не исключено, что с 20 по 24 февраля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.