Синоптик Позднякова предупредила о «периоде снегопада» в Москве
19 февраля 2021, 12:06
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в рамках разговора с журналистами в пятницу, 19 февраля, какая погода ожидает жителей столицы и гостей города в выходные дни.
Татьяна Позднякова отметила, что такая солнечная погода, как сейчас, продержится недолго – уже завтра после обеда в Москве начнет идти небольшой снег. Впоследствии столичный регион вступит в период снегопада.
Метеоролог в беседе с RT отметила, что до 24 февраля включительно в городе будет идти снег разной интенсивности. Кроме того, ночью после Дня Защитника Отечества морозы могут окрепнуть до минус 25 градусов.
Не исключено, что с 20 по 24 февраля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
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