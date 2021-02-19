Москвичей в пятницу ожидает высокое атмосферное давление

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19 февраля 2021, 08:33 Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о том, что в пятницу, 19 февраля, атмосферное давление в городе повысится до 753 миллиметров ртутного столба.

Синенков отметил, что сегодня синоптическая ситуация в Москве и Московской области будет определяться областью повышенного атмосферного давления. В течение дня будет преобладать солнечная, сухая, но морозная погода, подчеркнул метеоролог.

В столице ожидается сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе будет составлять от минус 10 до минус 12 градусов. В Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 15 градусов.