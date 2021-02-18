ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Врач Тяжельников рассказал, как москвичам подготовиться к приходу «барической пилы»

, 07:11 Источник: РИА "Новости"

Врач Тяжельников рассказал, как москвичам подготовиться к приходу «барической пилы»
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врач Андрей Тяжельников рассказал, как жителям Москвы подготовиться к "барической пиле" – резким колебаниям атмосферного давления. По словам специалиста, гражданам следует соблюдать ряд правил.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в грядущие праздничные дни москвичей ждет "барическая пила", которая скажется на состоянии метеозависимых граждан.

Андрей Тяжельников порекомендовал в этот период утром и вечером измерять давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарства и всегда иметь их при себе. Необходимо отказаться от физической нагрузки, избегать стрессов, переутомления, а также спать не менее 8 часов. Врач посоветовал воздержаться от управления автомобилем и прочих рискованных занятий, требующих концентрации внимания.

Более того, желательно скорректировать рацион питания. Гипертоникам рекомендуется отказаться от солений и кофе, а гипотоникам лучше полноценно завтракать и принимать тонизирующие средства природного происхождения: шиповник, элеутерококк и прочие.

ЕТ

Экономика

Аналитики предупредили, что десятки российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

Аналитики предупредили, что десятки российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

Аналитики предупредили, что 33 российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году. Риск дефолта эксперты связывают с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии COVID-19 экономики.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью