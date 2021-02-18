Врач Тяжельников рассказал, как москвичам подготовиться к приходу «барической пилы»

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18 февраля 2021, 07:11 Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врач Андрей Тяжельников рассказал, как жителям Москвы подготовиться к "барической пиле" – резким колебаниям атмосферного давления. По словам специалиста, гражданам следует соблюдать ряд правил.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в грядущие праздничные дни москвичей ждет "барическая пила", которая скажется на состоянии метеозависимых граждан.

Андрей Тяжельников порекомендовал в этот период утром и вечером измерять давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарства и всегда иметь их при себе. Необходимо отказаться от физической нагрузки, избегать стрессов, переутомления, а также спать не менее 8 часов. Врач посоветовал воздержаться от управления автомобилем и прочих рискованных занятий, требующих концентрации внимания.

Более того, желательно скорректировать рацион питания. Гипертоникам рекомендуется отказаться от солений и кофе, а гипотоникам лучше полноценно завтракать и принимать тонизирующие средства природного происхождения: шиповник, элеутерококк и прочие.