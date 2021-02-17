Синоптик Тишковец предупредил москвичей о «барической пиле» и метели в праздники

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17 февраля 2021, 18:09 Источник: РИА Новости

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в праздничные дни. Синоптик предупредил о погоде с «мужским характером».

«В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет "барическая пила". За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на десять миллиметров ртутного столба - 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», - пояснил он.

Тишковец отметил, что в День защитника Отечества в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков. По его словам, в столичном регионе усилится ветер, закружат метели, ухудшится видимость на дорогах. Он добавил, что ночная температура опустится до -20, а днем будет не выше -12…-17 - на 5-8 градусов холоднее положенного.

Синоптик уточнил, что сугробы в Москве вырастут до 60-65 сантиметров, а в Подмосковье - местами до 70-80 см.