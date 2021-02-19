ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Здоровье 13+

Американские врачи назвали способы снизить артериальное давление без лекарств

, 13:17 Источник: Mayo Clinic

Американские врачи назвали способы снизить артериальное давление без лекарств
прибор для измерения давления, pixabay.com

Эксперты американской Mayo Clinic перечислили способы снижения артериального давления без специальных лекарств. По словам специалистов, в первую очередь гипертоникам следует контролировать вес.

Согласно последним данным, лишний вес способен вызывать нарушение сна, которое еще больше повышает давление. Желательно поддерживать сбалансированную диету и сократить употребления продуктов с холестерином и насыщенными жирами. Кроме того, не следует добавлять в блюда слишком много соли.

Эксперты рекомендуют ежедневно по 30 минут заниматься спортом, причем предпочтение лучше отдавать аэробным упражнениям, однако минимум дважды в неделю необходимо проводить силовые тренировки.

Чтобы снизить давление, следует отказаться от курения и употребления спиртного.

Также специалисты призвали не допускать перерастания стресса в хроническое состояние.

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью