Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые могут разорвать кишечник

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19 февраля 2021, 12:59

девушка, фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие фрукты и овощи могут спровоцировать разрыв кишечника. По ее словам, следует с осторожностью относиться к продуктам с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон.

Соломатина отметила, что такие продукты приводят к образованию в организме безоаров - инородных тел, образующихся при скоплении в желудке не способных перевариться частиц. Диетолог добавила, что это ведет к увеличению размеров кишечника, а далее к хирургическому вмешательству.

«К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн», - пояснила она в эфире телеканала "Москва 24".

Эксперт напомнила ситуацию с 45-летней москвичкой, которая съела полтора килограмма хурмы. Медики диагностировали у нее острую кишечную непроходимость, диаметр органа увеличился до 24 см. По ее словам, женщина чуть не умерла, и призвала людей следить за перееданием.