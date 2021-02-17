В Москве женщина чуть не умерла из-за переедания хурмы

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17 февраля 2021, 21:07 Источник: НТВ

хурма, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что жительница Москвы едва не скончалась после употребления хурмы. Женщину забрали в больницу с сильными болями в животе.

Медики диагностировали у 45-летней москвички острую кишечную непроходимость, ей потребовалась срочная операция. Причиной резких болей стало переедание хурмы, за пять дней до больницы женщина съела полтора килограмма этих фруктов. Врачи пояснили, что из-за вязкости плода диаметр кишечника с 3–6 сантиметров увеличился до 24: «Ситуация была критической … если бы не своевременная госпитализация, кишечник пациентки разорвался бы».

Отмечается, что операция прошла успешно, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает. Москвичка рассказала, что очень любит хурму, поэтому не сдержалась.