Иммунолог Жемчугов назвал сроки отказа от масок

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8 февраля 2021, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, когда россияне смогут перестать носить медицинские маски.

«Эпидемия, по крайней мере в Москве, подходит к завершению, судя по количеству людей, уже контактировавших с вирусом. Это количество складывается из трех когорт: люди, которые перенесли заболевание в видимой форме; люди, которые перенесли в латентной форме или бессимптомно (а их количество примерно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных); и третьи - это количество вакцинированных», - высказал эксперт.

Жемчугов отметил, что до уровня необходимой иммунной прослойки в 70%, при которых эпидемия прекратится, осталось немного. По его словам, по достижению этого показателя можно будет отказаться от масок: «По нашему мнению, это произойдет в мае-июне».