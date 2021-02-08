Биолог Аграновский объяснил, в каком случае вакцина от коронавируса не поможет

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8 февраля 2021, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

вакцина, фото: pixels.com

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, в каком случае вакцина против новой коронавирусной инфекции не сможет защитить.

«Вирус мутирует, и это естественно. Есть сообщения, что белок шипа в одном из штаммов изменился настолько, что вакцина уже не вызывает положительного эффекта», - высказал он.

Аграновский отметил, что вероятность появления такой мутации очень мала, но если такое произойдет, то нужно будет вносить изменения в состав вакцины от коронавируса.

При этом аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что создать новый препарат будет достаточно просто: «Появление штамма с невосприимчивостью к вакцине учитывают при производстве „Спутника V“».

По его словам, все изобретенные российские вакцины можно модифицировать против нового штамма коронавируса.