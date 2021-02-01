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1 февраля 2021, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

таблетки, фото: pixabay.com

Американский фармацевт Сьюзи Коэн назвала необычные признаки дефицита витамина D. По ее словам, при обращении к врачу необходимо как можно более подробно рассказать о своих симптомах.

Сьюзи Коэн советует обратить внимание на следующие признаки: акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия и красный плоский лишай. Врачам нужно знать все ваши симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой, и назначить правильное лечение, пояснила она.

«Нет ничего плохого в том, чтобы упомянуть все симптомы, с которыми вы имеете дело. Вероятно, ваш врач заметит дефицит витамина D и посоветует восполнит его, прежде чем прописывать таблетки и уколы», - добавила эксперт.

Также фармацевт признаками дефицита витамина D назвала высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали. Коэн предлагает включить в рацион больше продуктов, богатых этим витамином, а также принимать соответствующие комплексы, предварительно обсудив их выбор с врачом.