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Ученые из Нидерландов и Бельгии заявили, что дефицит витамина K может привести к смерти при COVID-19

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Ученые из Нидерландов и Бельгии заявили, что дефицит витамина K может привести к смерти при COVID-19
капсулы, pixabay.com

Коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии провел исследование и пришел к выводу, что дефицит витамина К вызывает осложнения и может привести к внезапному летальному исходу при коронавирусной инфекции.

Специалисты отметили, что витамин K отвечает за деятельность белка MGP, который защищает эластичные волокна от разрушения. Они полагают, что нехватка данного вещества является одним из важных факторов, приводящих к сильным повреждениям легких при заражении COVID-19.

Более того, дефицит витамина К способен обернуться повреждением сосудов и образованием тромбозов, которые нередко становятся причиной осложнений и внезапной смерти при коронавирусе нового типа.

Для поддержания необходимой организму нормы вышеуказанного вещества ученые порекомендовали употреблять больше зеленых овощей, жирные сыры и сливочное масло.

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