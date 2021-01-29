Ученые из Нидерландов и Бельгии заявили, что дефицит витамина K может привести к смерти при COVID-19

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29 января 2021, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

капсулы, pixabay.com

Коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии провел исследование и пришел к выводу, что дефицит витамина К вызывает осложнения и может привести к внезапному летальному исходу при коронавирусной инфекции.

Специалисты отметили, что витамин K отвечает за деятельность белка MGP, который защищает эластичные волокна от разрушения. Они полагают, что нехватка данного вещества является одним из важных факторов, приводящих к сильным повреждениям легких при заражении COVID-19.

Более того, дефицит витамина К способен обернуться повреждением сосудов и образованием тромбозов, которые нередко становятся причиной осложнений и внезапной смерти при коронавирусе нового типа.

Для поддержания необходимой организму нормы вышеуказанного вещества ученые порекомендовали употреблять больше зеленых овощей, жирные сыры и сливочное масло.