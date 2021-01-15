Американские ученые заявили, что звон в ушах может быть признаком нехватки витамина B12

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 января 2021, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

ухо, pixabay.com

Американские ученые недавно провели исследование и пришли к выводу, что регулярный звон в ушах может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Речь идет о нехватке в организме витамина B12.

В12 – это водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он отвечает за работу нервной системы, принимает участие в выработке эритроцитов и ДНК, а также является необходимым для производства защитной и изолирующей оболочки, окружающей нервы. Недостаток данного витамина становится причиной ухудшения связи между нервами, что может привести к возникновению звона в ушах.

Отмечается, что дефицит B12 также может быть причиной покалывания и онемения в руках и ногах, слабости в мышцах и потери рефлексов.

Ученые заметили, что лекарства от звона в ушах пока не существует.