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Ученые выявили, что звон или шум в ушах могут быть симптомом коронавируса

, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Еxpress

Ученые выявили, что звон или шум в ушах могут быть симптомом коронавируса

Звон или шум в ушах могут быть симптомом заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. О том, что у пациентов с диагнозом коронавирус возникали проблемы с ушами и со слухом, сообщили ученые Университетского колледжа Лондона.

По данным британских медиков, пациенты, зараженные инфекцией нового типа, страдали от специфического эффекта тиннитуса, они жаловались на звон и шум в ушах, хотя никаких внешних акустических раздражителей не было.

Ученые считают, что у людей, тяжело переносящих болезнь, проблема с ушами может нарастать и грозит полной потерей слуха. В публикации на британском портале Express говорится, что пациенты, у которых после выздоровления остались проблемы со слухом, уже есть.  Ученые рекомендуют обращать внимание на эти симптомы при заражении коронавирусом.

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