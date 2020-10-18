Ученые выявили, что звон или шум в ушах могут быть симптомом коронавируса
18 октября 2020, 20:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Еxpress
Звон или шум в ушах могут быть симптомом заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. О том, что у пациентов с диагнозом коронавирус возникали проблемы с ушами и со слухом, сообщили ученые Университетского колледжа Лондона.
По данным британских медиков, пациенты, зараженные инфекцией нового типа, страдали от специфического эффекта тиннитуса, они жаловались на звон и шум в ушах, хотя никаких внешних акустических раздражителей не было.
Ученые считают, что у людей, тяжело переносящих болезнь, проблема с ушами может нарастать и грозит полной потерей слуха. В публикации на британском портале Express говорится, что пациенты, у которых после выздоровления остались проблемы со слухом, уже есть. Ученые рекомендуют обращать внимание на эти симптомы при заражении коронавирусом.
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