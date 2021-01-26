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Китайские ученые доказали пользу послеобеденного сна для пожилых людей

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: General Psychiatry

Китайские ученые доказали пользу послеобеденного сна для пожилых людей
подушка, одеяло, pixabay.com

Китайские ученые провели исследование и пришли к выводу, что люди, которые спят после обеда, демонстрируют лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи, а также рабочую память.

Специалисты из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун решили понять, является ли дневной сон у пожилых людей защитной реакцией организма, помогающей предотвратить снижение когнитивных функций, или одним из симптомов деменции.

Ученые протестировали 2 214 добровольцев старше 60 лет, которые в целом были здоровы и не страдали какими-либо когнитивными расстройствами. 1 534 из них регулярно спали после обеда, а 680 – никогда. Уточняется, что средняя продолжительность ночного сна в обеих группах достигала примерно 6,5 часов, а дневной сон – от пяти минут до двух часов.

Все участники исследования прошли ряд медицинских осмотров и когнитивных экзаменов, в частности, тест MMSE на наличие деменции. Показатели когнитивных способностей по результатам вышеуказанного тестирования, а также беглость речи и память оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.

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