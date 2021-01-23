Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове назвала причину высокой летальности «британского» штамма коронавируса

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23 января 2021, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: pixabay.com

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове объяснила высокую смертность от нового штамма коронавируса в Великобритании, о которой заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев заражения. Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций … В ситуации, когда есть перегрузка системы здравоохранения, у вас увеличится летальность, потому что система перегружена», - высказала она.

Джонсон сообщил, что «британский» штамм коронавируса на 30% более смертелен и на 70% заразнее, чем его первоначальный вариант. Премьер считает, что о скором выходе из локдауна в Британии не может быть и речи.