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Врач-терапевт Фрилинг назвал три продукта, «отравляющие» кишечник

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Focus

Врач-терапевт Фрилинг назвал три продукта, «отравляющие» кишечник
ложка сахара, фото: pixabay.com

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, которые «отравляют» кишечник. В первую очередь он призывает сократить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Фрилинг рекомендует отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами и значительно повышают риск развития рака кишечника. По его словам, следует свести к минимуму и сахар, поскольку он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроогранизмы, а также убрать из рациона «плохие жиры»: маргарин и майонез. Они оказывают серьезную нагрузку на кишечник, пояснил врач.

Эксперт отметил, что лучшее вещество для слизистой оболочки кишечника - клетчатка, которая содержится в бобовых, овощах, бананах, картофеле в мундире и черном хлебе.

БА

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