Врач-терапевт Фрилинг назвал три продукта, «отравляющие» кишечник
21 января 2021, 19:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Focus
Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, которые «отравляют» кишечник. В первую очередь он призывает сократить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю.
Фрилинг рекомендует отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами и значительно повышают риск развития рака кишечника. По его словам, следует свести к минимуму и сахар, поскольку он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроогранизмы, а также убрать из рациона «плохие жиры»: маргарин и майонез. Они оказывают серьезную нагрузку на кишечник, пояснил врач.
Эксперт отметил, что лучшее вещество для слизистой оболочки кишечника - клетчатка, которая содержится в бобовых, овощах, бананах, картофеле в мундире и черном хлебе.
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