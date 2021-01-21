Эксперты рассказали, какие продукты полезны для печени

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 января 2021, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото:pixabey

Печень - является важным органом для нашего организма, именно поэтому важно поддерживать её здоровой и соблюдать правильную диету.Врачи перечислили важные вещества в составе продуктов, которые помогут сохранить здоровье печени. Так, по словам экспертов, рекомендуется употреблять еду с витамином С, пектином и антиоксидантами.



Такие элементы в себе содержат цитрусы, например, такие, как грейпфрут, авокадо и чернику.При этом, грейпфрут не стоит есть на голодный желудок, это может только навредить печени.Авокадо помогает в создании новых клеток печени, а черника защищает важный орган.Также, врачи советуют есть брокколи, артишоки, свёклу, чеснок, чили и овсянку.