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Эксперты рассказали, какие продукты полезны для печени

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты рассказали, какие продукты полезны для печени
фото:pixabey

Печень - является важным органом для нашего организма, именно поэтому важно поддерживать её здоровой и соблюдать правильную диету.Врачи перечислили важные вещества в составе продуктов, которые помогут сохранить здоровье печени. Так, по словам экспертов, рекомендуется употреблять еду с витамином С, пектином и антиоксидантами.

Такие элементы в себе содержат цитрусы, например, такие, как грейпфрут, авокадо и чернику.При этом, грейпфрут не стоит есть на голодный желудок, это может только навредить печени.Авокадо помогает в создании новых клеток печени, а черника защищает важный орган.Также, врачи советуют есть брокколи, артишоки, свёклу, чеснок, чили и овсянку.

ЕСт

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