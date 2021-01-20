Москалькова: Введение ковид-паспортов необходимо, но есть вопрос по правам граждан, которым прививка запрещена
20 января 2021, 11:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Ковид-паспорта в настоящее время являются своевременным и необходимым условием в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Но сейчас обеспокоены граждане, которым прививку делать нельзя из-за серьезного заболевания, из-за наличия аллергии. Также не прививают от ковида беременных женщин и кормящих мам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что, учитывая сегодняшнюю ситуацию в вопросах распространения коронавирусной инфекции нового типа и принятых ограничительных мер, введение "антиковидных паспортов" сейчас является актуальным условием по противодействию пандемии. Омбудсмен подчеркнула, что сейчас вакцинация – единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации.
Москалькова обратила внимание на вопрос о защите прав той категории граждан, которым вакцинация запрещена по состоянию здоровья, из-за аллергии или беременности.
В Госдуме опровергли информацию о том, что парламентский комитет по охране здоровья настаивает на внедрении в Российской Федерации ковид-паспортов. Председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов лишь отметил важность грамотного использования электронных ресурсов.
Для жителей Башкирии с антителами или вакцинированных от коронавирусной инфекции вводятся антиковидные паспорта
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