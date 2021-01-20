В Думе заявили, что не настаивают на внедрении ковид-паспортов в России

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20 января 2021, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Госдума

Дмитрий Морозов. Фото: сайт ГД

В Госдуме опровергли информацию о том, что парламентский комитет по охране здоровья настаивает на внедрении в Российской Федерации ковид-паспортов.

В думской пресс-службе пояснили, что некоторые информационные агентства неверно интерпретировали цитату о «COVID-паспортах» в ходе обсуждения на заседании комитета правительственного законопроекта, предусматривающего создание Роспотребнадзором информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.

Председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов лишь отметил важность грамотного использования электронных ресурсов.

«Информация санитарно-эпидемиологического характера важна, но нужно четко понимать, кем и как подобная информация будет использована», – отметил Морозов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев и неженатых.