В Думе заявили, что не настаивают на внедрении ковид-паспортов в России
20 января 2021, 09:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Госдума
В Госдуме опровергли информацию о том, что парламентский комитет по охране здоровья настаивает на внедрении в Российской Федерации ковид-паспортов.
В думской пресс-службе пояснили, что некоторые информационные агентства неверно интерпретировали цитату о «COVID-паспортах» в ходе обсуждения на заседании комитета правительственного законопроекта, предусматривающего создание Роспотребнадзором информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.
Председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов лишь отметил важность грамотного использования электронных ресурсов.
«Информация санитарно-эпидемиологического характера важна, но нужно четко понимать, кем и как подобная информация будет использована», – отметил Морозов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев и неженатых.
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