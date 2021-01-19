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В Госдуме хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев и неженатых

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Госдуме хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев и неженатых
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, регулирующий сферу суррогатного материнства в России.
Парламентарии, среди которых вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой,  предлагают запретить пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и людям, не состоящим в браке.

Толстой заявил, что пока не знает, когда законопроект может быть внесен в Госдуму.  Депутат Госдумы также сообщил, что в среду, 20 января, в нижней палате должны состояться парламентские слушания по вопросам суррогатного материнства, на которых документ будет обсуждаться.

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