В Госдуме хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев и неженатых
19 января 2021, 22:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, регулирующий сферу суррогатного материнства в России. Парламентарии, среди которых вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, предлагают запретить пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и людям, не состоящим в браке.
Толстой заявил, что пока не знает, когда законопроект может быть внесен в Госдуму. Депутат Госдумы также сообщил, что в среду, 20 января, в нижней палате должны состояться парламентские слушания по вопросам суррогатного материнства, на которых документ будет обсуждаться.
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