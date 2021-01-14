Эндокринолог Павлова назвала «золотую формулу» похудения

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14 января 2021, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

девушка, фото: pixels.com

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения. По ее словам, необходимо просто рассчитать «золотую» формулу поддерживающей калорийности.

Павлова объяснила, что свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 - при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 - очень активном образе жизни (человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более). Далее из полученной цифры нужно вычесть 10-15 процентов - 200-300 ккал.

Эндокринолог отметила, что полученное число – это количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки, если хотите сбросить вес. Павлова добавила, что для более эффективного похудения следует пить больше теплой воды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Павлова, эндокринолог ???? (@doctorpavlova)