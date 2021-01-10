Врач Евгений Тимаков сообщил, что новый штамм коронавируса опасен для некоторых детей

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10 января 2021, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Евгений Тимаков, Фото из соцсети Fаcebook.

Новый «британский» штамм коронавирусной инфекции можно считать опасным для детишек до одного года и подростков старше 15 лет, а также детей, имеющих некоторые проблемы со здоровьем.

Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинский наук, высказал мнение про категории граждан, для которых выявленный новый штамм коронавируса более опасен.

По словам доктора Тимакова, «группы риска такие же, как у взрослых: хронические заболевания, избыточная масса тела, сахарный диабет, бронхиальная астма и группы риска — дети до года и дети старше 15 лет», - сообщает URA.RU.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что нельзя считать, что группы риска общие для детей и для взрослых. «Течение этого заболевания очень индивидуально и непредсказуемо. В первую очередь в группу риска приходят на ум дети с хроническими заболеваниями, как и взрослые», — отметил профессор.

14 декабря 2020 года глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в Соединенном королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

В Великобритании число инфицированных коронавирусом превысило 3 миллиона. Королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.