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Врач Евгений Тимаков сообщил, что новый штамм коронавируса опасен для некоторых детей

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Врач Евгений Тимаков сообщил, что новый штамм коронавируса опасен для некоторых детей
Евгений Тимаков, Фото из соцсети Fаcebook.

Новый «британский» штамм коронавирусной инфекции можно считать опасным для детишек до одного года и подростков старше 15 лет, а также детей, имеющих некоторые проблемы со здоровьем.

Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинский наук, высказал мнение про категории граждан, для которых выявленный новый штамм коронавируса более опасен.

По словам доктора Тимакова, «группы риска такие же, как у взрослых: хронические заболевания, избыточная масса тела, сахарный диабет, бронхиальная астма и группы риска — дети до года и дети старше 15 лет», - сообщает URA.RU.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что нельзя считать, что группы риска общие для детей и для взрослых. «Течение этого заболевания очень индивидуально и непредсказуемо. В первую очередь в группу риска приходят на ум дети с хроническими заболеваниями, как и взрослые», — отметил профессор.

14 декабря 2020 года глава британского Минздрава  Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в Соединенном королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

В Великобритании число инфицированных коронавирусом превысило 3 миллиона. Королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. 

ИЧ

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