В Великобритании число инфицированных коронавирусом превысило 3 миллиона
9 января 2021, 19:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 80 тысяч человек.
Общее число заразившихся - более трех миллионов составляет это данные Минздрава Соединенного Королевства. Данные показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии.
Согласно данным британского министерства, за последние сутки в Британии зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 035 заболевших.
Ранее сообщалось, что отец британского премьера Бориса Джонсона запросил гражданство Франции после Brexit.
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