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В Великобритании число инфицированных коронавирусом превысило 3 миллиона

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Великобритании число инфицированных коронавирусом превысило 3 миллиона
Фото: сайт ГД

Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 80 тысяч человек.

Общее число заразившихся - более трех миллионов составляет это данные Минздрава Соединенного Королевства. Данные показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии.

Согласно данным британского министерства, за последние сутки в Британии зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 035 заболевших.

Ранее сообщалось, что отец британского премьера Бориса Джонсона запросил гражданство Франции после Brexit.

ДВа

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