Отец британского премьера Бориса Джонсона запросил гражданство Франции после Brexit

Аргументы Недели → В мире 13+

31 декабря 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Джонснон, MFA Russia Press Service, globallookpress.com

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон стремиться получить гражданство Франции. Стэнли Джонсон захотел получить французский паспорт после того, как премьер подписал соглашение с ЕС по Brexit. Джонсон -старший намерен сохранить связи с Евросоюзом.

По данным издания Daily Mail, Стэнли Джонсон уже начал процесс подачи заявления на получение гражданства во Франции, уроженкой которой являлась мать.

Джонсон-старший ранее был членом Европейского парламента. Отец британского премьера голосовал за то, чтобы остаться в ЕС на британском референдуме 2016 года.

Себя Джонсон-старший называет европейцем, а не подданным Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее подписал соглашение с Европейским союзом о торговле после Brexit.