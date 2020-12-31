Отец британского премьера Бориса Джонсона запросил гражданство Франции после Brexit
31 декабря 2020, 16:20[ «Аргументы Недели» ]
Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон стремиться получить гражданство Франции. Стэнли Джонсон захотел получить французский паспорт после того, как премьер подписал соглашение с ЕС по Brexit. Джонсон -старший намерен сохранить связи с Евросоюзом.
По данным издания Daily Mail, Стэнли Джонсон уже начал процесс подачи заявления на получение гражданства во Франции, уроженкой которой являлась мать.
Джонсон-старший ранее был членом Европейского парламента. Отец британского премьера голосовал за то, чтобы остаться в ЕС на британском референдуме 2016 года. Себя Джонсон-старший называет европейцем, а не подданным Великобритании. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее подписал соглашение с Европейским союзом о торговле после Brexit.
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