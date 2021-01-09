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Британская королева Елизавета II и её супруг привились вакциной от коронавирусной инфекции

, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Британская королева Елизавета II и её супруг привились вакциной от коронавирусной инфекции
королева Великобритании Елизавета II, фото: royal.uk

Королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. Королевская чета получила первый компонент препарата.

О том, что 94-летняя британская королева и ее 99-летний супруг вакцинировались, сообщил Букингемский дворец.
В Великобритании, по данным на 9 января, число новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие сутки - 59 937.

По информации британского правительства, всего за период пандемии в Великобритании выявлено три миллиона 017 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - передает RT.

14 декабря 2020 года глава британской Минздрава  Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в Соединенном королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

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