Британская королева Елизавета II и её супруг привились вакциной от коронавирусной инфекции
9 января 2021, 21:38[ «Аргументы Недели» ]
Королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. Королевская чета получила первый компонент препарата.
О том, что 94-летняя британская королева и ее 99-летний супруг вакцинировались, сообщил Букингемский дворец. В Великобритании, по данным на 9 января, число новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие сутки - 59 937.
По информации британского правительства, всего за период пандемии в Великобритании выявлено три миллиона 017 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - передает RT.
14 декабря 2020 года глава британской Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в Соединенном королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
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