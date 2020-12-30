Попова назвала ситуацию, когда возможно повторное заражение COVID-19

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30 декабря 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

палочки, фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каком случае может произойти повторные заражение новой коронавирусной инфекцией. У экспертов на эту тему разносторонне мнение.

«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всём мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», - пояснила она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Китай скрывает данные о происхождении коронавируса, запрещая передавать их другим странам.