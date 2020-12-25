Доктор Мясников заявил, что возможность повторного заражения COVID-19 маловероятна

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25 декабря 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

анализ крови, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в пятницу заявил, что возможность повторного заражения коронавирусом нового типа является маловероятной и привел в пример исследование, проведенное в Южной Корее.

Мясников обратил внимание на то, что к настоящему моменту известны единичные подтвержденные случаи повторного заражения COVID-19.

Врач заметил, что выздороветь, подтвердить выздоровление отрицательным ПЦР тестом, а затем вновь получить положительный результат на коронавирус без наличия симптомов – не значит заболеть повторно. "С тестами, как мы уже поняли все не просто", – подчеркнул медик и напомнил, что у многих людей положительный тест ПЦР сохраняется на несколько месяцев.

По словам Александра Мясникова, в Южной Корее недавно было проведено исследование, в рамках которого ни у одного из 108 переболевших COVID-19 пациентов не удалось обнаружить живой вирус на специальной клеточной культуре, хотя их тест вновь был положительным.