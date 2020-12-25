Коронавирусом заразились почти 80 миллионов человек

Аргументы Недели → В мире 13+

25 декабря 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 80 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразившихся коронавирусом на планете уже 79 855 231 человек. Умерли 1 751 742, вылечились 56 247 930 человек.

Больше всего заразившихся было в Соединенных Штатах. Накануне американские врачи диагностировали боль 193 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте Индия. На третьем Бразилия.

Это традиционный расклад пандемии. В статистике США не было бы ничего удивительного, если бы не одно наблюдение. Кривая новых заражений начала снижаться.

Еще несколько дней назад в Соединенных Штатах был побит психологический барьер. Там за сутки заразились 250 тысяч человек. Прогнозировался дальнейший рост. Но вдруг статистика начала снижаться.

Из последних событий, которые косвенно могли бы повлиять на снижение статистики заражений, можно вспомнить начало массовой вакцинации, которую принялся проводить официальный Вашингтон.

Вакцинация уже проводится в нескольких странах. Если снижение статистики в США, действительно, связано с прививками, то это дает надежду на начало конца пандемии.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 79,855,231 +673,260 1,751,742 56,247,930 1 США 19,113,266 +193,030 337,075 11,219,460 2 Индия 10,147,468 +23,924 147,128 9,717,834 3 Бразилия 7,425,593 +58,916 190,032 6,449,822 4 Россия 2,992,706 +29,018 53,659 2,398,254 5 Франция 2,527,509 +21,634 62,268 188,639