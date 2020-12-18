Трамп заявил об одобрении еще одной вакцины

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18 декабря 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Дональд Трамп

Дональд Трамп на фото globalluckpress.com/ Yuri Gripas

Соединенные Штаты одобрили еще одну вакцину. Об этом уже заявил уходящий президент США. Пока не понятно, фейк это или нет.

Американские власти одобрили вакцину Moderna. С таким заявлением выступил Дональд Трамп. Он обещает скорую раздачу препарата.

«Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинство», — заявил президент Соединенных Штатов: «Раздача начнется немедленно».

Одобрением вакцин занимается управление по контролю за продуктами и лекарствами США. С публичными заявлениями ведомство еще не выступало.

Накануне собиралась группа внешних консультантов и представители управления по санитарному надзору. Они как раз обсуждали вакцину Moderna. Возможно, Дональд Трамп имел в виду эту встречу.

В Соединенных Штатах уже началась массовая вакцинация. Вашингтон одобрил вакцину ЕС. Если препарат Moderna также одобрен, это будет вторая вакцина в США.