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Трамп заявил об одобрении еще одной вакцины

, 18:58 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Дональд Трамп

Трамп заявил об одобрении еще одной вакцины
Дональд Трамп на фото globalluckpress.com/ Yuri Gripas

Соединенные Штаты одобрили еще одну вакцину. Об этом уже заявил уходящий президент США. Пока не понятно, фейк это или нет.

Американские власти одобрили вакцину Moderna. С таким заявлением выступил Дональд Трамп. Он обещает скорую раздачу препарата.

«Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинство», — заявил президент Соединенных Штатов: «Раздача начнется немедленно».

Одобрением вакцин занимается управление по контролю за продуктами и лекарствами США. С публичными заявлениями ведомство еще не выступало.

Накануне собиралась группа внешних консультантов и представители управления по санитарному надзору. Они как раз обсуждали вакцину Moderna. Возможно, Дональд Трамп имел в виду эту встречу.

В Соединенных Штатах уже началась массовая вакцинация. Вашингтон одобрил вакцину ЕС. Если препарат Moderna также одобрен, это будет вторая вакцина в США.

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Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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