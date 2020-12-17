Шторм мешает вакцинации в Соединенных Штатах

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17 декабря 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах столкнулась с проблемой. Сразу на несколько штатов обрушилась непогода. Это вызвало перебои в поставках препарата.

Чудовищный шторм обрушился на Соединенные Штаты. Непогода поглотила штаты от Вирджинии до Массачусетса. Восток страны был похоронен под снегом и льдом. Непогода вызвала перебои в подаче электроэнергии.

Сугробы выросли больше, чем на полметра. Коварная погода сорвала начавшиеся поставки вакцины от коронавируса. Шторм нес угрозу для всех видов транспорта, который используется фармацевтами. Крупнейшие логистические компании теперь разрабатывают схемы транспортировки, чтобы предусмотреть непредвиденные обстоятельства и сократить задержки в перевозке препаратов.

«Безопасность наших сотрудников всегда находится в центре нашего внимания», — говорится в заявлении UPS: «Мы будем наблюдать за ситуацией. Если дороги или аэропорты будут закрыты, UPS будет готов доставить вакцину сразу же, как это будет безопасным».