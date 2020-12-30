Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от COVID-19

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30 декабря 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Татьяна Голикова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Вице-премьер, руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.

Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь, получило широкий общественный резонанс. После этого Голикова посоветовала россиянам, которые привьются от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до вакцинации и в течение трех дней после.

Татьяна Голикова призвала "себя пожалеть". "Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть", - сказала она. Как объяснила Голикова, "организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему", и "надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь".

В России объявлена масштабная вакцинация против коронавируса. Анна Попова сообщила, что за последние две недели были проведены проверки в 435 лабораториях, которые делают исследования на коронавирусную инфекцию. Проверяющие выявили нарушения в 88 из них.