Попова заявила о нарушениях в 88 лабораториях, диагностирующих коронавирус
29 декабря 2020, 16:51[ «Аргументы Недели» ]
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за последние две недели были проведены проверки в 435 лабораториях, которые делают исследования на коронавирусную инфекцию. Проверяющие выявили нарушения в 88 из них.
По словам главного санитарного врача РФ, по итогам контрольных рейдов была приостановлена работа двух организаций в Коми и Амурской области, сообщает «МИР 24».
«Приостановлена деятельность – решением суда – двух лабораторий. За грубейшее нарушение режима и правил биологической безопасности», – уточнила Попова.
Ранее Попова заявила об улучшении эпидситуации по COVID-19 в России.
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