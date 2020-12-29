Попова заявила о нарушениях в 88 лабораториях, диагностирующих коронавирус

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29 декабря 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова. Фото: сайт правительства РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за последние две недели были проведены проверки в 435 лабораториях, которые делают исследования на коронавирусную инфекцию. Проверяющие выявили нарушения в 88 из них.

По словам главного санитарного врача РФ, по итогам контрольных рейдов была приостановлена работа двух организаций в Коми и Амурской области, сообщает «МИР 24».

«Приостановлена деятельность – решением суда – двух лабораторий. За грубейшее нарушение режима и правил биологической безопасности», – уточнила Попова.

Ранее Попова заявила об улучшении эпидситуации по COVID-19 в России.