Попова заявила об улучшении эпидситуации по COVID-19 в России
23 декабря 2020, 18:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова вечером в среду, 23 декабря, заявила, что в 77 регионах России показатель заболеваемости COVID-19 ниже 1 – это признак того, что эпидситуация улучшается.
По словам Анны Поповой, коэффициент репродукции RT, определяющий, какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до того момента, пока он будет изолирован, снизился к настоящему моменту на территории страны до единицы.
Сейчас в 77 субъектах Российской Федерации прекращается дальнейшее распространение коронавируса нового типа, уточнила глава Роспотребнадзора на брифинге.
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