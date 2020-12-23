Попова заявила об улучшении эпидситуации по COVID-19 в России

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23 декабря 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вечером в среду, 23 декабря, заявила, что в 77 регионах России показатель заболеваемости COVID-19 ниже 1 – это признак того, что эпидситуация улучшается.

По словам Анны Поповой, коэффициент репродукции RT, определяющий, какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до того момента, пока он будет изолирован, снизился к настоящему моменту на территории страны до единицы.

Сейчас в 77 субъектах Российской Федерации прекращается дальнейшее распространение коронавируса нового типа, уточнила глава Роспотребнадзора на брифинге.