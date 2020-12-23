Путин заявил, что риски по COVID-19 в России сохраняются

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, Britta Pedersen/dpa

Президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что риски по коронавирусу в настоящий момент сохраняются.

Глава государства подчеркнул, что риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции в России по-прежнему имеются, поскольку вакцинация населения от COVID-19 только началась.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге снизилось количество госпитализаций пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Согласно некоторым данным, это свидетельствует о замедлении распространения заболевания.