Путин заявил, что риски по COVID-19 в России сохраняются
23 декабря 2020, 16:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что риски по коронавирусу в настоящий момент сохраняются.
Глава государства подчеркнул, что риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции в России по-прежнему имеются, поскольку вакцинация населения от COVID-19 только началась.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге снизилось количество госпитализаций пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Согласно некоторым данным, это свидетельствует о замедлении распространения заболевания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.