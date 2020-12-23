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Путин заявил, что риски по COVID-19 в России сохраняются

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что риски по COVID-19 в России сохраняются
анализ крови, Britta Pedersen/dpa

Президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что риски по коронавирусу в настоящий момент сохраняются.

Глава государства подчеркнул, что риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции в России по-прежнему имеются, поскольку вакцинация населения от COVID-19 только началась.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге снизилось количество госпитализаций пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Согласно некоторым данным, это свидетельствует о замедлении распространения заболевания.

ЕТ

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