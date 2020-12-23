В Петербурге зафиксировали замедление распространения COVID-19
23 декабря 2020, 15:45[ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге снизилось количество госпитализаций пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Согласно некоторым данным, это свидетельствует о замедлении распространения заболевания.
В материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса отмечается, что 23 декабря в Петербурге зафиксировали 974 госпитализации взрослых людей с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Уточняется, что по сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря в Северной столице выявили 1 025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение данного показателя примерно на 5%. Это в свою очередь свидетельствует о замедлении распространения COVID-19.
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