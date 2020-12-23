Вирусолог Чепурнов считает, что говорить о третьей волне COVID-19 пока преждевременно
23 декабря 2020, 15:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, вирусолог Александр Чепурнов заявил, что говорить о третьей волне COVID-19 пока преждевременно.
Профессор в рамках разговора с журналистами заметил, что представляет себе выражение "третья волна" так: что-то "спало", а затем снова "накатывает", примерно такой же высоты. Александр Чепурнов заметил, что в России сейчас уровень заболеваемости не спадает, поэтому о новой волне пока речи не идет.
Вирусолог заметил, что летом спад действительно можно было наблюдать, хотя распространение коронавирусной инфекции окончательно не прекратилось.
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