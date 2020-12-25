Стоматолог Антипенко рассказал о заболевании, которое может быть причиной головной боли по утрам

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 декабря 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "Звезда"

прием у стоматолога, pixabay.com

Стоматолог Алексей Антипенко в пятницу, 25 декабря, сообщил, что головная боль после пробуждения может свидетельствовать о бруксизме – заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью.

По словам Антипенко, данное заболевание нередко возникает в результате нарушения баланса деятельности центральной и периферической систем. При стрессе у человека появляется нервная загрузка мозга, причем переживания не заканчиваются даже в ночное время.

Стоматолог уточнил, что признаки бруксизма можно выявить у себя даже во время бодрствования, заметив сильное сжатие зубов во время напряженной работы или стрессовой ситуации. Алексей Антипенко подчеркнул, что вышеуказанное заболевание имеет неприятное последствие помимо головной боли – стираемость зубов по вертикали.

Пациенту с таким диагнозом, обратившемуся к врачу, вероятнее всего, придется снять гипертонус мышц посредством ботокса или носить специальную каппу.