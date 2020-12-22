Главный нарколог Минздрава объяснил, что позволит избежать сильного опьянения в Новый год

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22 декабря 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

мишура, фото: pixabay.com

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что употребление алкоголя и никотиносодержащей продукции повышает риск заражения новой коронавирусной инфекцией и осложняет течение болезни.

Брюн призывает в новогоднюю ночь пить как можно меньше алкоголя, например, один – два бокала шампанского, а сухое вино –раз в час.

«Единственный способ избежать неблагоприятных последствий - пить как можно меньше и удерживать как можно большие промежутки времени между бокалами. Бокал в Новый год - ритуал, но не повод для пьянки», - пояснил он.

Также Брюн рекомендует не совмещать алкоголь со сладким и газированными напитками, поскольку при употреблении сахаров «продукты полураспада алкоголя дольше задерживаются в организме, а газированные напитки увеличивают всасываемость». По его словам, это может привести к катастрофическому эффекту с нарастанием алкогольного опьянения. Врач предлагает больше двигаться во время застолья – «петь, танцевать, пойти на улицу, поиграть в снежки».