Диетологи назвали норму употребления шампанского для положительного эффекта

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21 декабря 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

застолье, фото: pixels.com

Диетологи рассказали, в каких количествах шампанское может принести пользу в новогоднюю в ночь. Однако эксперты предупредили, что превышение нормы алкогольного напитка ведет к негативным последствиям.

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рекомендует выпить один-два бокала шампанского за праздничным столом.

Ее мнение поддержала научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. По ее словам, в небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией и оказывает очень важный психологический эффект, поднимая праздничное настроение. Однако врач отметила, что шампанское быстрее других напитков «ударяет в голову» из-за углекислого газа, который ускоряет процесс опьянения. Она также добавила, что употребление игристого вина противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам.

«Если у человека есть противопоказания к употреблению игристого вина, то его можно заменить лимонадом или газированной водой с яблочным соком, чтобы по цвету было похоже на игристое вино», - пояснила эксперт.