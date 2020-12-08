Главный нарколог России «разрешил» вакцинированным от коронавируса бокал шампанского

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8 декабря 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Один бокал шампанского на Новый год можно выпить, в том числе вакцинированным от COVID-19. Об этом заявил главный нарколог России Евгений Брюн.

По его словам, абсолютного запрета на употребление спиртного нет, но ограничения должны быть. Врач считает, что на фоне алкоголизации не формируется иммунитет не только при вакцинации, но и вообще.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург также считает, что спирт вредно влияет на функционирование поведения иммунной системы, но «один стакан шампанского никому никогда не вредил».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала не пить почти два месяца желающим пройти вакцинацию от коронавируса.