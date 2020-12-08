Попова рекомендовала не пить почти два месяца перед вакцинацией от коронавируса

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8 декабря 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Анна Попова. Фото: сайт правительства РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала желающим привиться от коронавируса не пить 56 суток.

По ее словам, планирующим привиться от коронавируса необходимо отказаться от алкоголя за две недели до иммунизации и в течение 42 дней после первой инъекции.

Попова отметила, что употребление алкоголя приводит к напряжению всей системы дезинтоксикации организма, которая приводит к снижению формирования иммунитета организма.

Ранее Попова призвала регионы к жесткому контролю за соблюдением мер эпидбезопасности.