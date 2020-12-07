Попова призвала регионы к жесткому контролю за соблюдением мер эпидбезопасности
7 декабря 2020, 21:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы к жесткому контролю за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. Об этом она заявила на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам главного санитарного врача России, «только так можно сохранить тенденцию к стабилизации и снижению заболеваемости, которые есть в ряде регионов РФ сегодня».
«Те, кому не удалось снизить заболеваемость до стабильных цифр сегодня, имеют самые высокие показатели», – отметила Попова, добавив, что именно там жесткие требования и жесткий контроль за их соблюдением».
Ранее Попова предположила, что коронавирус будет возвращаться ежегодно.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.