Попова призвала регионы к жесткому контролю за соблюдением мер эпидбезопасности

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7 декабря 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Анна Попова. Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы к жесткому контролю за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. Об этом она заявила на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам главного санитарного врача России, «только так можно сохранить тенденцию к стабилизации и снижению заболеваемости, которые есть в ряде регионов РФ сегодня».

«Те, кому не удалось снизить заболеваемость до стабильных цифр сегодня, имеют самые высокие показатели», – отметила Попова, добавив, что именно там жесткие требования и жесткий контроль за их соблюдением».

Ранее Попова предположила, что коронавирус будет возвращаться ежегодно.